2020 부산건설기술심의위 선정 완료

부산시, 건설공사 설계·시공 전문가 250명 7월부터 활동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 올해 7월부터 활동할 ‘2020년 부산시 건설기술심의위원회’가 모든 구성을 마치고 위원 245명의 명단을 공개했다.

부산시는 ‘부산시 건설기술심의위원회 운영관리시스템’을 통해 차기 부산건설기술심의위 위원 전체를 공개한다고 14일 밝혔다.

건설기술심의위는 건설공사 설계·시공 수준 향상을 위해 부산시와 시 산하기관 및 자치구에서 시행하는 각종 건설공사 설계의 타당성과 구조물의 안전 및 공사 시행의 적정성 등을 심의하는 법정 위원회이다.

시는 2018년에 구성한 부산시 건설기술심의위원회 임기가 이달 말 만료됨에 따라 위원의 선정을 마치고, 2020년 위원회를 새롭게 구성했다. 이번에 구성하는 위원의 임기는 2020년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지이다.

위원회는 총 250명 이내의 위원으로 구성되며, 이번에 구성하는 위원은 당연직 3명과 위촉직 위원 247명 등 총 250명으로 구성했다.

시는 위촉직으로 건축계획 등 21개 전문분야별로 학계, 공무원, 공공기관, 민간기업의 지원자 중 기술사, 건축사, 박사 등 일정 자격과 경력을 소유한 각 분야 전문가로 247명을 선정했다고 밝혔다.

새롭게 위촉하는 신규위원은 지난 4월 20일부터 5월 9일까지 20일간 인터넷을 통해 공개 모집한 결과 총 778명이 응모했다. 시는 신청자 중 자격·조건 미달자를 제외한 후보자 536명의 학력, 경력, 직위 등을 종합적으로 검증한 후 최종 부산·경남지역 소재 후보자를 우선 고려해 추첨했다.

이번에 임명된 250명의 기술심의위원의 구성분포는 학계 114명, 공공기관 16명, 업계 86명, 시의회 2명, 공무원 32명으로 구성되었으며, 지역별로는 부산이 66%, 경남이 17%, 기타 17%를 차지했다.

최대경 부산시 도시계획실장은 “그동안 건설기술심의위원회의 운영을 통해 건설공사의 품질과 기술 수준을 크게 향상했다”면서 “이번에 새롭게 구성한 위원회는 청렴성과 전문성을 바탕으로 부산시 건설공사의 설계·시공 수준을 한층 더 향상할 것으로 기대한다”고 말했다.

