'놀면뭐하니' 비, MBTI 유형 검사 결과 '자유로운 영혼'…"그걸 자제하고 집안일 해"

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC '놀면 뭐하니'에서 가수 비(정지훈)의 MBTI 결과가 공개됐다.

13일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 혼성 그룹 싹쓰리(SSAK3)의 멤버 유재석(유두래곤), 이효리(린다G), 비(비룡)의 성향 파악을 위해 MBTI 검사를 진행했다.

검사 결과 비는 ESFP로 나왔다. 해당 유형은 '자유로운 영혼의 연예인'으로 구분되며, 외향, 감각, 감정, 인식형적 성향을 보인다.

이에 비는 "나는 '타고난 연예인' 이라고 쓰여있다"고 했다. 그는 '천부적으로 스타성 기질을 타고난 이들은 스포트라이트를 즐긴다'라는 검사지 설명에 "여기서도 화려한 조명을 즐긴다"고 너스레를 떨었다.

또, 비는 '집에 오래 있으면 무기력하고 쉬는 날 집에 안 붙어 있음'이라는 항목에 '예스'라고 공감했다.

얘기를 듣던 이효리는 "(김)태희 속터져"라고 말했고 비는 "그걸 자제하고 육아하고 집안일을 하는 거"라고 답했다.

그외에도 비는 '관종끼 많음. 주목 받는 거 좋아함. 학교나 직장에서 나를 모르는 사람이 없다'는 ESTP 특징에 "주목받는 거 좋아하는 것 같다"고 동의했다.

한편 이효리와 유재석은 결과는 각각 ENFP, ISFP로 나왔다. 이 세사람의 궁합 조합은 각각 이효리와 유재석, 이효리와 비는 '파국', 비와 유재석은 '그다지'라는 결과가 나왔다.

이들은 서로 다른 성향으로 방송에 재미를 더했다. 단체 SNS 방을 만들어 곡에 대한 의견을 나누자는 비의 제안에, 유재석과 이효리는 일로만 만나자고 선을 그었다. 또, 작곡가들이 보낸 데모곡을 선택하는 블라인드 테스트에서도 다양한 의견을 보였다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr