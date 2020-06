LGU+, '6·25 무공훈장 주인공 찾기' 캠페인 동참

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 150 등락률 -1.18% 거래량 1,999,748 전일가 12,750 2020.06.12 15:30 장마감 close 는 한국전쟁 70주년과 6월 호국보훈의 달을 맞아 국방부가 추진하는 '6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기' 캠페인에 동참한다고 14일 밝혔다.

U+tv를 이용하는 고객 약 460만명은 7월10일까지 주문형비디오(VOD)를 보기 전, 실시간 채널 프로그램 사이에 6·25무공훈장찾아주기조사단이 제작한 공익광고를 시청하게 된다. LG헬로비전 케이블TV 고객 약 415만명도 7월11일까지 캠페인 공익광고를 확인할 수 있다.

박형일 LG유플러스 CRO(대외협력총괄) 전무는 "올해가 한국전쟁 70주년이고 무공훈장 수여 대상자 대부분이 고령이기 때문에 시간이 많지 않다"며 "U+tv를 통해 영상을 접하고 한 분의 영웅이라도 더 빨리 명예를 되찾길 바란다"고 말했다.

이남우 국방부 인사복지실장은 "LG유플러스를 비롯해 '6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기' 캠페인에 기업들의 많은 관심과 참여를 희망한다"며 "국가를 위해 헌신한 호국영웅의 명예를 고양시켜 국가의 책임을 다해 드리겠다"고 강조했다.

공로자나 유가족으로 인정받고자 하는 국민들은 인터넷(국방부 www.mnd.go.kr, 육군www.army.mil.kr)에 게시된 명단을 보고 조사단(1661-7625)으로 전화하면 훈장수여 사실 여부를 확인 할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr