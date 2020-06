'놀면 뭐하니' 싹3 MBTI, 유재석 ISFP "사람 만나는 거 싫은데 막상 만나면 잘 놀아"

[아시아경제 강혜수 기자] 13일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 유재석, 이효리, 비의 MBTI 분석 결과가 공개됐다.

이날 싹쓰리(유재석, 이효리, 비)는 각자 MBTI 성격 유형 검사를 해봤다. 문항을 하나씩 체크하는데, 자신을 소개하는데 어렵다는 유재석에 이효리는 "그런데 어떻게 MC를 하냐"고 물었고 유재석은 "유형검사로는 나랑 연예계랑 안맞는다"고 설명했다.

이어서 이효리와 비는 대체적으로 답이 같은 반면, 유재석만 다른 답에 체크해 시선을 모았다. 검사는 비가 제일 먼저 마쳤다.

비는 ESFP로 '자유로운 영혼의 연예인'이었다. 이 유형은 "타고난 연예인, 천부적으로 스타성 기질을 가진 인물"이었다. 싹쓰리 멤버들은 모두 이에 격하게 동의했다.

이효리는 ENFP로 '재기발랄한 활동가'였고, 유재석은 ISFP로 '호기심 많은 예술가' 타입이었다. 유재석 타입은 "사람 만나는 거 좋은데 싫고, 막상 만나면 잘 논다. 거절 못하고 양보 잘한다. 민폐 끼치는 거 싫어하고 안 착한데 사람들이 왜 착하다는지 모르겠다"는 분석이 나왔고, 유재석은 "맞다"며 고개를 끄덕였다.

비는 "혼자 있으면 지루해서 뭔가를 계속해서 하고 있어야 하며, 아무리 걱정되는 일이 있어도 조금 고민하다가 잠든다"는 분석에 "오 어떻게 아냐"며 놀랬다.

마지막으로 이효리는 "순간 집중력이 좋아서 벼락치기해도 성과가 잘나오지만, 끈기가 없어서 반복적인 일상을 매우 싫어한다. 감정이 풍부하고 그 감정이 표정에서 다 드러난다. 독립적이다"라는 분석이 나왔다. 이에 이효리는 "혼자 있는 거 좋아하고 독립적이다"라고 덧붙였다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

