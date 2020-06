유아인, '나혼산' 19일 출연…집 공개 ＋집사 일상에 기대감 ↑

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 유아인이 MBC '나 혼자 산다'에 19일 출연한다. 그는 해당 프로그램에서 자신의 자유로운 일상을 공개할 예정이다.

12일 방영된 MBC '나 혼자 산다' 본방송 이후 예고편에는 유아인이 등장했다. 그는 이 프로그램을 통해 자신의 집도 최초로 공개할 예정이다. 짧게 공개된 유아인의 집은 다양한 액자들과 깔끔한 인테리어로 이목을 끌었다.

이어 유아인은 반려묘와 함께 분주하게 거실 산책을 하는가 하면, 애정공세를 퍼붓기도 했다.

테라스에 누운 그는 "생각에 잘 잠긴다"고 했지만 이내 잠드는 모습으로 웃음을 자아냈다.

또, 유아인은 "비 오는 날을 좋아한다"며 밤 산책에 나섰다. 그러나 바지를 걷어붙이고 정자에 눕는 등 자유로운 모습으로 본방송에 대한 기대감을 고조시켰다.

한편, '나 혼자 산다'는 지난 7일 한국기업평판연구소가 분석한 6월 예능 프로그램 브랜드평판 순위에서 1위를 차지하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다. 또, 최근에는 박세리를 섭외해 주목받기도 했다

