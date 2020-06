'미스터트롯' 임영웅·영탁·이찬원·장민호, '바람과 구름과 비'로 첫 사극 연기 도전

[아시아경제 박희은 인턴기자] '미스터트롯'의 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호가 드라마 '바람과 구름과 비'에 특별출연한다. 이에 함께 사극 연기에 도전한다.

13일 TV조선 특별기획드라마 '바람과 구름과 비'(극본 방지영, 연출 윤상호) 측에 따르면 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호가 드라마에 특별 출연한다. 이에 따라, 이들은 방송 최초로 다 함께 사극에 출연하게 된다.

앞서 영탁은 MBC '꼰대인턴'에서 차형석 역으로 특별 출연한 바 있다.

그런가 하면 4인방이 출연 중인 TV조선 '뽕숭아학당'에는 '바람과 구름과 비'의 주연배우 박시후와 전광렬이 출연, 두 사람의 연기지도를 하며 지난 11일 촬영을 끝냈다.

이에 박시후, 전광렬에게 연기 지도를 받은 임영웅, 영탁, 이찬원, 장민호가 '바람과 구름과 비'에서 어떤 연기를 보여줄지 이목이 집중되고 있다.

한편, TV조선 '바람과 구름과 비'는 본격적으로 시작된 권력쟁탈전과 박시후(최천중 역), 고성희(이봉련 역)의 로맨스를 다룬다.

