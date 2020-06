[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 13일 새벽 1시 27분께 경상북도 경주시 건천읍 모량리 한 돈사에서 불이 나 50여분 만에 완전히 진화됐다.

이 불로 돈사 2동(330여㎡)이 모두 불타면서 돼지 500여마리가 폐사, 7400만원(소방서 추산) 상당의 피해가 났다.

경찰과 소방당국은 전기합선으로 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr