[오늘날씨] 전국 비소식…남부 집중호우

[아시아경제 임주형 인턴기자] 토요일인 13일 전국에 비소식이 예보된 가운데, 남부지방에는 매우 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.

12일 기상청은 "내일(13일)은 충청도와 전라도, 경남, 제주도에 비가 오겠다"며 "오후 6시에는 전국으로 확대되겠다"고 밝혔다.

13일 예상 강수량은 △전라도·경남 70~150㎜ △충청도·경북·제주도 30~70㎜ △서울·경기도·강원도 5~30㎜ 등이다.

이날 아침 최저기온은 △서울 20도 △대전 22도 △대구 22도 △부산 21도 △전주 22도 △광주 22도 △청주 22도 △춘천 19도 △강릉 21도 △제주 23도 △울릉도·독도 20도 등으로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 31도 △대전 27도 △대구 27도 △부산 24도 △전주 26도 △광주 26도 △청주 28도 △춘천 31도 △강릉 29도 △제주 29도 △울릉도·독도 25도 등이다.

한편 기상청은 "매우 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고 등 비 피해가 없도록 대비하기 바란다"고 당부했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr