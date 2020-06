[아시아경제 권재희 기자] 12일 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 4월 산업생산은 전월대비 17.1% 줄었다. 전년 동기 대비해서는 28% 줄어든 수치다.

앞서 전문가들은 4월 산업생산이 전월대비 -18.5%, 전년대비로는 -28.8%를 기록할 것으로 내다봤다.

한편 3월 유로존 산업생산은 전월대비 -11.9%, 전년대비 -13.5%로 조정됐다.

