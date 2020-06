[아시아경제 김민영 기자] KB국민은행과 상명대는 12일 서울 종로구 상명대에서 '상명 KB 스타 스퀘어' 개관식을 진행했다고 밝혔다.

KB 스타 스퀘어는 상명대 학생과 교직원을 위한 복합문화 공간으로 중앙교수회관에 마련됐다. 지난해 5월 두 기관의 업무협약 이후 추진됐다.

이날 개관식엔 백웅기 상명대 총장, 국민은행 기관고객그룹대표인 한상견 전무 등 관계자들이 참석했다.

백 총장은 “한국 금융을 대표하는 국민은행과의 업무협약 체결에 따른 상명 KB 스타 스퀘어 개관을 매우 의미 깊게 생각한다”고 말했다.

한 전무는 “학생 및 교직원에게 편안한 휴식과 학습 공간으로 자리잡았으면 한다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr