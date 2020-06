[아시아경제 오주연 기자] 12일 키움증권의 주식 거래 시스템에서 증권계좌 현금 입출금이 1시간가량 지연되는 오류가 발생했다.

이날 오전 9시 5분부터 10시 15분까지 약 1시간동안 키움증권의 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 계좌 입출금이 일부 중단됐다. 이후에는 시스템이 정상화되면서 순차적으로 처리됐다.

키움증권 관계자는 "개장 초 입금 수요가 한꺼번에 몰리다 보니 입금 처리가 다소 지연됐다"고 설명했다.

이날 입출금 지연 오류로 고객들은 불편을 겪었다. 키움증권 고객게시판에는 '하필 오늘 이체가 안되는 거냐''너무하다''등의 항의글이 올라왔다.

