경남도, 스마트팜 청년창업 보육과정 설명회 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 밀양시농업기술센터에서 미래 경남농업을 이끌어 갈 스마트팜 청년창업 보육센터 현장설명회를 열었다고 12일 밝혔다.

이날 설명회에는 스마트팜 창업을 희망하는 청년 농업인 등 100여 명이 참석했으며, 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원 등 스마트팜 청년창업 보육센터를 총괄하고 사업 진행을 관장하고 있는 기관들도 함께 참석했다.

설명회는 스마트팜 추진 필요성 및 보육 과정, 과정 수료 후 혜택, 스마트팜 창업 우수사례 등 농림축산식품부의 사업소개, 경남도가 추진할 보육 과정 및 품목, 보육단계별 세부 진행계획 등 안내와 창업희망자들의 질의·응답 순으로 진행됐다.

또한 청년창업 보육센터 과정은 총 52명을 선발해 20개월 동안 입문교육과 교육형 실습, 경영 형 실습 등 과정으로 구성해 교육할 계획이다.

참가 자격은 만18세 이상, 만40세 미만의 청년이면 전공과 관계없이 누구나 지원할 수 있으며, 희망자는 다음 달 3일까지 인터넷 스마트팜코리아를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 또한 성적 우수자 13명에 대해서는 3년간 임대형 스마트팜을 제공하여 독자적 영농경험과 창업자금 마련을 위한 특별 인센티브를 가질 수 있는 혜택도 주어진다.

정재민 경남도 농정국장은 “우리 경남 농촌은 좁은 농지와 고령화 등으로 농업의 새로운 활력이 필요하다고 본다”며 “스마트팜에 많은 청년이 관심을 가졌으면 좋겠다”고 밝혔다.

