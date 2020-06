[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 1,150 등락률 -3.93% 거래량 102,013 전일가 29,250 2020.06.12 09:41 장중(20분지연) close 는 이탈리아 에너지 기업인 ENI와 에너지 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 맺었다고 12일 밝혔다.

두 회사는 자원 탐사·개발, 액화천연가스(LNG) 하류 및 인프라, 수소 및 바이오가스·바이오 메탄 등 저탄소 에너지 등 모든 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

가스공사와 ENI는 지난 10여년간 아프리카·중동·동남아시아·지중해 등에서 자원개발 사업에 협력해 왔다.

특히 모잠비크 4구역(Area4) 및 이라크 주바이르 사업은 두 회사의 협력으로 일궈낸 대표적인 성공 사례로 꼽힌다.

채희봉 공사 사장은 "앞으로 제2의 모잠비크 및 주바이르 프로젝트를 목표로 신규 사업을 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr