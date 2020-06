[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 무안군의용소방대 연합회가 코로나19 확산방지를 위한 방역 봉사활동을 전개했다.

12일 무안소방서에 따르면 전염병 확산방지를 위해 무안군 남·여 의용소방대 20명 소규모로 진행됐으며, 다수의 인원이 운집하는 무안터미널과 주변 상가 일대를 방역 소독 했다.

특히 마스크 착용, 손 씻기와 생활 속 거리두기 등 코로나19 예방수칙 홍보를 통해 군민의 불안감을 해소하고자 노력했다.

방역 활동에 동참한 성동호 무안군의용소방대 연합회 회장은 “코로나19 지역사회 감염이 다시 우려되는 만큼 군민들의 안전을 위해 의용소방대가 적극 힘을 보태겠다”고 전했다.

