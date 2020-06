"가족결합으로 통신비 저렴하게" KT, ‘홈코노미’ 캠페인 시작

[아시아경제 구채은 기자] KT가 편리하고 합리적인 통신생활을 위한 ‘홈코노미’ 캠페인을 선보인다. 홈코노미(Homeconomy)는 가정(Home)과 경제(Economy)의 합성어다. 집에서 소비활동이 이뤄지는 경제 현상을 의미한다.

KT 홈코노미 캠페인은 초고속인터넷, IPTV, 이동통신 등 다양한 상품을 결합해 이용하는 가족들이 많아짐에 따라, 가족 단위의 차별화된 통신서비스 이용 경험과 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 지난 2019년 기준 KT의 모바일 결합상품 고객 중 초고속인터넷, IPTV, 이동통신까지 결합해 이용하는 세대는 70%에 달한다. 또한 모바일 회선이 3회선 이상 결합된 세대는 열 가구 중 네 가구로 40%에 이른다.

KT는 '가족통신비 한눈에 보기'와 '가족폰 이어쓰기'를 시작으로, 결합가족을 대상으로 한 다양한 혜택을 연중 선보일 예정이다. '가족통신비 한눈에 보기'는 마이 케이티 애플리케이션에서 가족 통신비와 각종 혜택을 한 번에 확인하고 통합적으로 관리 할 수 있는 서비스다. 결합가족 중 누구나 대신 등록할 수 있고 구성원 누구나 통합 페이지에서 사용 요금제 등 가족 통신 현황을 확인할 수 있다. 또한 ‘가족별 맞춤 혜택 추천’ 기능으로 효과적인 통신 이용이 가능하다.

가족이 사용하던 단말을 이어 쓸 수 있는 '가족폰 이어쓰기'도 선보인다. 신규 가입 고객에게만 혜택을 준다는 인식을 깨고, 기존 고객에게 차별화된 혜택을 주고자 만든 업계 최초의 서비스다. 가족 결합상품이 보편화 됨에 따라 부모의 스마트폰을 물려 쓰는 10대의 비중이 높아지고 있다는 고객 빅데이터 분석 결과에 착안해 기획됐다. 가족폰 이어쓰기 서비스는 스마트폰 구매 부담을 줄이는 등 자원의 효율적 활용에 보탬이 될 것으로 기대되고 있다.

강국현 KT Customer부문장(부사장)은 “이번 캠페인은 고객발 자기혁신의 일환으로 KT가 통신 시장의 변화를 주도하고, 결합고객의 통신 데이터를 분석해 고객이 원하는 혜택을 제공하기 위해 시작되었다”며 “홈코노미 캠페인을 통해 고객이 원하는 서비스를 빠르고 유연하게 제공할 것”이라고 말했다.

