어플 ‘더강남’ 통한 민원서류 사전예약 서비스

가족관계등록부·제적부 모바일로 신청 후 방문 시 대기 없이 교부 … 스마트번호표 발급도

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 장시간 대기로 인한 민원인의 불편을 해소하기 위해 지난 9일부터 애플리케이션 ‘더강남’을 통한 민원서류 사전예약 서비스를 시행 중이다.

이는 ▲주민등록표 등초본 ▲가족관계등록부 ▲제적부 발급에 한해 더강남 앱에서 신청, 수수료를 결제하고 구청 민원여권과를 방문하면 별도 대기 없이 신분 확인 후 교부받는 시스템이다.

‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 지난달부터 구청 홈페이지를 통해 제공 중인 ‘스마트 민원발권 시스템’도 ‘더강남’에서 만날 수 있다.

앱을 통해 대기자 숫자를 실시간으로 확인한 뒤 원하는 방문시간대를 선택해 스마트번호표를 발급할 수 있으며, 종이 번호표와 동일한 효력을 지닌다.

구는 지난 3월23일부터 청사 내 ‘통합 키오스크’를 설치해 분산돼있던 민원발급·접수 및 여권신청·수령 순번대기표를 한 곳에서 발급토록 하는 등 구민 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

하철승 포스트코로나 TF팀 단장은 “강남구의 민원처리건수는 하루 평균 2000여건으로 서울시 자치구 중 가장 높지만 ‘품격 강남’에 어울리는 전국 최고의 행정서비스를 통해 구민 불편을 최소화하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

