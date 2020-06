[클릭 e종목] "애경산업, 위생용품 수출로 하반기 매출 증대 전망"

현대차증권 보고서, 2분기 영업익 116억원 전망

[아시아경제 이민지 기자] 현대차증권은 12일 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,550 2020.06.12 08:11 장시작전(20분지연) close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 3만2000원을 제시했다. 위생용품 수출로 매출 증대 효과가 2분기 이후 본격적으로 나타날 수 있다는 전망에서다.

애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,550 2020.06.12 08:11 장시작전(20분지연) close 은 2분기 연결 매출액 1526억원, 영업이익 116억원을 기록할 것으로 전망된다. 각각 전기 대비 4.8%, 6.9% 줄어들 것으로 예상된다.

화장품 부문은 1분기 대비 16% 줄어든 593억원을 기록할 것으로 추정된다. 면세 채널 매출은 일반 인바운드 급감에 따른 트래픽 감소로 지난해보다 약 45%가량 줄어들 것으로 보인다. 주력 채널인 홈쇼핑 채널 매출은 1분기에 이어 방송 횟수가 줄면서 1년 전보다 35%가량 줄어들 것으로 추정된다. 그나마 앰플과 톤업크림 등 새로운 SKU가 추가돼 색조 부문의 부진을 일부 극복할 것으로 보인다.

주력 브랜드의 H&B 채널 입점 효과는 채널 트래픽이 본격적으로 회복될 것으로 기대되는 3분기부터 점진적으로 연결 매출에 기여 가능할 것으로 판단된다. 해외 부문 에선 상반기 중국 시장 최대 이커머스 쇼핑 이벤트인 6.18 관련 매출이 지난해보다 성장해 내수 채널 매출 부진이 일부 상쇄될 것으로 관측된다.

정혜진 현대차증권 연구원은 “중국 수요는 회사의 중장기적인 성장 가능성을 확인할 수 있는 지표”라며 “면세와 H&B 채널은 트래픽이 점진적으로 개선되면서 실적이 점차 회복 될 것”이라고 내다봤다.

생활용품 부문은 매출액이 지난해 같은 기간보다 9.5% 늘어난 933억원을 기록할 것으로 예상된다. 1분기 내수 판매 호조를 보였던 위생용품은 2분기부터 해외 매출이 발생 될 것으로 보인다. 정혜진 연구원은 “2020년 연간 전체 위생용품 포트폴리오 매출은 350억원에 달할 것”이라며 “위생 브랜드 수출과 생활용품 브랜드 출시로 중장기 매출 증대 효과가 나타날 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr