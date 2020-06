"이젠 바다다"…경기도, 하천·계곡이어 불법 어업행위 '단속'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 어린 물고기 포획 등 불법어업 행위에 대한 특별단속을 실시한다.

도는 꽃게 금어기 기간 등을 고려해 이달 29일부터 오는 8월20일까지 안산ㆍ화성ㆍ시흥ㆍ김포ㆍ평택 등 연안 5개 시ㆍ군을 대상으로 민생특별사법경찰단과 시ㆍ군 협조아래 불법어업 일제 합동단속을 실시할 예정이라고 12일 밝혔다.

앞서 이재명 경기도지사는 지난 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '이제는 바다다'라는 글을 통해 "'계곡'에 이어 '바다'를 도민 여러분 품으로 돌려드리겠다"며 불법어업 행위 단속 강화, 해양쓰레기 무단투기 감시활동 등의 계획을 밝힌 바 있다.

도는 충남과 인접한 국화도 해역 등에 어업 지도선을 상시 배치하고 주요 항ㆍ포구에 정박어선을 대상으로 전문 단속인력을 배치한다.

단속 대상은 ▲포획ㆍ금지체장을 위반해 어린 물고기를 잡는 행위 ▲무허가 어업행위 ▲시ㆍ도 경계 침범 조업행위 ▲삼중자망(그물실의 굵기와 그물코의 크기가 다른 3장의 그물감을 겹쳐 치어까지 잡히는 도구) 등 불법어구를 제작하거나 불법어획물을 소지ㆍ판매하는 행위 등이다.

불법어업 적발 시에는 수산관계법령 등에 따라 '최고 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금'에 처해지고 어업허가 취소ㆍ어업정지 등 행정처분도 받게 된다.

도는 관내 어업인 및 단체 등에 이달 15일부터 28일까지 2주간 특별단속을 사전예고하고, 항ㆍ포구 주변에 현수막도 게시하는 등 불법어업 방지를 위해 단속계획을 홍보할 계획이다.

이상우 도 해양수산과장은 "이번 단속은 불법어업으로 얻는 이익보다 손해가 더 크다는 것을 어업인에게 알려 공정한 어업질서를 도모하기 위한 것"이라며 "단속 사전예고를 실시하는 만큼 어업인 여러분은 관련법을 준수해 공정한 경기바다를 만드는 데 적극 동참해 달라"고 당부했다.

한편, 도는 최근 3년간 무허가 어업 등 총 88건의 불법어업을 적발해 사법 조치했다.

