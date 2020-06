<장 마감 후 주요공시>

◆ 셀트리온=다케다 아태지역 사업부문 3324억원 양수

◆ 기업은행=1078억원 규모 유상증자 결정

◆ 동부건설=세운재정비촉진지구 생활형숙박시설 578억 규모 수주

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr