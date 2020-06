[아시아경제 임철영 기자] ◇ 대사 ▲ 주네팔대사 박종석 ▲ 주도미니카대사 이인호 ▲ 주르완다대사 채진원 ▲ 주방글라데시대사 이장근 ▲ 주아일랜드대사 권기환 ▲ 주예멘대사 곽태열 ▲ 주이집트대사 홍진욱 ▲ 주캐나다대사 장경룡

