[아시아경제 김슬기 인턴기자] 그룹 다비치의 이해리가 단정한 매력을 뽐냈다.

11일 이해리는 자신의 인스타그램에 올린 글에 "또 언제 집 밖에 나갈지 모르니까. 나간 김에 사진 많이 찍어놨어"라며 세 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 이해리는 연회색 상의에 하얀색 바지를 입고 머리를 묶은 채 측면을 응시하고 있다. 특히 손목에 있는 머리끈이 이해리의 단정한 매력을 한층 끌어올려 눈길을 끈다.

이를 본 누리꾼들은 "언니, 요즘 곱창 밴드가 유행이라던데. 언니가 하니까 더 예뻐요","언니 보고 싶어요 빨리 컴백해줘요","머리 묶은 해리, 푼 해리 다 좋으니까 사진 더 줘요 더" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 이해리는 지난 4월 종영한 Mnet '내 안의 발라드'에 출연했다.

