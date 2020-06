빛나는 샤이닝템들 6월 뷰티新: 메이크업편[월간신상]

[아시아경제 최정화 기자] 올 여름, 내 피부를 샤이닝하게 밝혀줄 메이크업 아이템 6종을 만나본다.

리퀴드 하이라이터

리퀴드 포뮬러가 은은한 하이라이팅으로 피부에 생기와 광채를 선사한다. 모든 피부에 어울리는 유니버셜 쉐이드로 단독 사용은 물론, 파운데이션이나 모이스처라이저와 믹스해서 사용하면 자연스런 윤광피부를 연출한다. 돌체앤가바나 뷰티 솔라 글로우 유니버셜 일루미네이팅 드롭 15ml / 5만8천원.

내추럴 헬시 글로우

피니싱 파우더부터 브론징까지 내추럴한 헬시 글로우를 연출해줄 아이템이 있다. 케어 인퓨전 포뮬러를 함유해 벨벳처럼 부드러운 마무리감을 선사하는 브론징 파우더이다. 뚜렷한 페이스 라인 또는 탄탄한 구릿빛 피부의 매력을 보다 강조하고 싶을 때 사용하면 좋다. 돌체앤가바나 솔라 글로우 울트라 라이트 브론징 파우더 15g / 7만8천원

모공 커버하는 메이크업툴

가볍게 쓸어주기만 해도 매끄럽게 밀착되는 131 파운데이션 브러쉬. 민감한 피부에도 자극이 적은 프리미엄 인조모로 부드럽게 터치하면 된다. 투명하게 모공을 커버해 자연스러운 메이크업 완성한다. 피카소 꼴레지오니 131 파운데이션 브러쉬 / 2만8천원.

노란기 잡는 쿠션

동양인 피부의 노란기를 커버해 화사하게 표현해 주는 신세계가 만든 한방 화장품 브랜드 연작의 시크니처 아이템이다. 수정 화장이 필요없는 8시간 지속되는 지속력 평가까지 완료했다. 연작 롱 웨어 포슬린 쿠션 파운데이션 15gx2ea / 6만3천원.

픽서+톤업+선블록이 하나로!

메이크업 픽서와 선케어가 만났다. 메이크업이 밀리지 않고 자연스럽게 톤업되는 쿠션 형태의 선블록이다. 쿨링과 진정은 기본, 착붙 선픽스 빅쿠션. 쏘내추럴 픽스 톤업 빅 선쿠션 24g / 2만8천원.

선명한 촉촉 샤인 립

빛나는 샤인 효과, 촉촉한 보습으로 많은 사랑을 받은 샤넬 립스틱 루쥬 코코 플래쉬가 이달 뉴 컬러 12가지를 출시했다. 바르는 순간 편안함과 동시에 단 한번의 터치로 선명한 컬러를 표현한다. 샤넬 루쥬 코코 플래쉬 3g / 4만5천원.

디자인=김보미 기자

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr