전 학년 등교 4일째 인천·부평 등교 재개…전국 16곳만 제외

쿠팡 물류센터발 집단감염 지역 등교 재개

서울·경남 양산 등 3곳

[아시아경제 이현주 기자] 11일 전국 유치원과 초·중·고 및 특수학교 중 16곳을 제외하고 모두 등교를 진행했다.

교육부는 이날 오전 10시 기준 인천과 경기 부평지역 학교에서 등교가 재개되면서 숫자가 크게 줄었다. 해당 지역은 쿠팡 물류 센터에서 발생한 집단감염 영향으로 한동안 등교가 중지됐다.

전 학년 등교 수업 나흘째를 맞아 등교를 하지 못한 학교는 서울과 경남 양산에서 각각 3곳, 인천 미추홀구와 경북 영천에서 각각 2곳 등이었다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr