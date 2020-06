금성백조, 안산 지식산업센터 시공 우선협상대상자 선정

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조는 안산사동90블럭 피에프브이주식회사에서 발주한 '안산 지식산업센터&스마트제조혁신센터' 신축공사의 우선협상대상자로 선정됐다고 11일 밝혔다.

사업지는 경기 안산시 상록구 사동 1639-20, 21에 위치했다. 지식산업센터와 스마트제조 혁신센터가 함께 건립되며 공사기간은 계약 후 약 28개월이다.

지식산업센터는 지하 4층~지상 21층, 연면적 3만7730㎡ 규모다. 지식산업센터 공장과 근린생활시설, 업무시설로 이뤄져 있다. 스마트제조 혁신센터는 지하 4층~지상 11층, 연면적 1만6529㎡ 규모 공장시설이다.

금성백조는 "서울우유 양주 신공장, 대전 에네스지 공장, 영풍전자 대전공장, 부강테크를 비롯 경북 구미 첨단도레이 GK 5~13라인 프로젝트를 시공한 바 있다"며 "최근 김포대학교 글로벌캠퍼스와 광주 하남산단 오피스텔 신축공사를 수주하는 등 주택사업 외 다양한 포트폴리오를 쌓아가고 있다"고 설명했다.

올 하반기에는 대구 테크노폴리스 예미지(아파트 894가구)와 상업시설 애비뉴스완, 인천 검단신도시 예미지 2차(아파트 1229가구) 등을 분양할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr