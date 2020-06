양천구, 63번째 확진자 발생

양천 63번(신월5동, 50대 여성) 확진자 발생, 누적 확진자 수 총 63명

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 63번째 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 추가로 발생했다.

추가로 발생한 63번째 확진자 A씨는 신월5동에 거주하는 50대 여성으로 강서SJ투자회사 관련 확진자와 접촉한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

A씨는 지난 9일 인후통 등 증상이 발현돼 10일 양천구 선별진료소에서 검사를 받고 11일 오전 최종 양성 판정을 받았다.

한편 A씨의 동거인 1명은 현재 조사 중이다.

구는 A씨를 국가지정병원인 서남병원으로 이송, 이송 후 즉시 확진자 거주 지역 주변에 대한 방역을 실시 완료했다.

확진자 동선 등 정보는 확인되는 대로 양천구 홈페이지 및 SNS(블로그, 인스타그램)를 통해 정확하고 신속하게 공개할 예정이다.

이로써 양천구 코로나19 누적 확진자 수는 63명이 됐다.

김수영 양천구청장은 “코로나19 다중이용시설에서는 사람 간 일정한 거리를 두고 마스크를 잘 써주시길 바라고, 나와 우리 지역사회의 안전을 위해 철저한 방역 수칙 준수에 힘써 주시길 바란다.”고 밝혔다.

