개인 1조원 순매수에도 코스피 1%대 하락

6월 선물·옵션 동시만기일,

외국인 현물 순매도 기조 유지

경기 불확실성 우려도 확대

[아시아경제 이민지 기자] 기관과 외인들의 매물 폭탄에 코스피가 1%대 하락 마감했다. 개인투자자들이 1조원 규모로 순매수에 나섰음에도 지수 하락을 막기에는 역부족이었다.

11일 코스피는 전 장보다 0.86%(18.91포인트) 내린 2176.78로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 11.33포인트(0.52%) 하락한 2184.36으로 출발해 장 중 2200선을 돌파하기도 했지만 오후 들어 하락 전환했다.

이날 유가증권시장에서 기관과 외국인은 각각 1조1817억원, 1161억원어치 주식을 팔았지만, 개인투자자는 1조2675억원어치 주식을 사들였다.

업종 중에선 의약품(5.04%), 운수창고(0.89%)가 상승했다. 시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 1,100 등락률 -1.99% 거래량 33,551,113 전일가 55,400 2020.06.11 15:30 장마감 close 가 2%가량 하락해 5만4300원에 장을 끝마쳤다. SK하이닉스(-2.53%), 네이버(-1.43%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 3,000 등락률 -2.69% 거래량 2,106,639 전일가 111,500 2020.06.11 15:30 장마감 close (-2.69%)도 하락했다. 반대로 삼성바이오로직스(6.11%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 19,500 등락률 +7.26% 거래량 3,917,305 전일가 268,500 2020.06.11 15:30 장마감 close (7.26%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 463,000 전일대비 23,000 등락률 +5.23% 거래량 1,246,509 전일가 440,000 2020.06.11 15:30 장마감 close (5.23%) 등은 큰 폭으로 상승했다.

김지윤 대신증권 연구원은 “선물 옵션 동시 만기일에도 현물 순매도, 선물 순매수 기조가 이어지면서 낙폭이 커졌다”며 “경기 불확실성 우려가 커지면서 증시를 끌어내렸다”라고 설명했다.

코스닥지수는 이날 전 장보다 0.21(1.56포인트) 내린 757.06에 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 장 중 766포인트까지 치솟았지만, 기관의 매도 매물이 커지면서 오후 들어 하락 전환했다. 코스닥시장에선 개인이 1968억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 523억원, 1046억원어치 주식을 팔았다.

업종별로는 종이·목재(4.38%), 유통(1.97%), 제약(1.24%), 디지털콘텐츠(0.11%)가 상승했다. 시가총액 상위종목 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 19,500 등락률 +7.26% 거래량 3,917,305 전일가 268,500 2020.06.11 15:30 장마감 close 헬스케어가 전 장보다 3.45% 오른 10만5000원에 장을 끝마쳤다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 112,000 전일대비 3,000 등락률 +2.75% 거래량 1,560,508 전일가 109,000 2020.06.11 15:30 장마감 close (2.75%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 200,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 200,700 2020.06.11 15:30 장마감 close (3.74%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 124,000 전일대비 3,200 등락률 +2.65% 거래량 1,224,886 전일가 120,800 2020.06.11 15:30 장마감 close (2.65%)도 상승했다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,700 전일대비 500 등락률 -0.37% 거래량 2,271,085 전일가 134,200 2020.06.11 15:30 장마감 close (-0.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 108,500 전일대비 3,300 등락률 -2.95% 거래량 732,919 전일가 111,800 2020.06.11 15:30 장마감 close (-2.95%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 229,000 전일대비 1,400 등락률 -0.61% 거래량 386,510 전일가 230,400 2020.06.11 15:30 장마감 close (-0.61%) 등은 하락했다.

