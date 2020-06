[아시아경제 정동훈 기자] LG전자의 전직 사장급 임원이 채용비리 혐의로 입건됐다.

11일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 전직 LG전자 사장 A씨를 채용비리 관련 혐의로 피의자 신분으로 입건하고 조사할 방침이다.

경찰은 앞서 LG전자 국내 영업본부와 인적성검사를 대행한 업체 등을 압수수색한 바 있다.

경찰은 현재까지 LG전자 인사팀 관계자 10여명을 참고인으로 불러 조사한 것으로 전해졌다.

