[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] ‘코로나19’로 숨 고르기에 들어갔던 전북스포츠과학센터가 운영을 재개한다.

11일 전북체육회에 따르면 선수들 경기력 향상에 첨병 역할을 하는 전북스포츠과학센터가 오는 15일부터 다시 문을 연다.

센터는 ‘코로나19’가 확산되자 지난 2월부터 무기한 연기에 들어갔지만 최근 운영 재개를 결정한 것.

운영 재개에 따라 센터는 소독과 비상 운영 매뉴얼을 마련해 일일 10명 이내의 선수를 대상으로 거리 두기(최소 1m 이상)를 준수하며 격일제 측정에 나설 계획이다.

센터 관계자는 “철저한 방역 속 선수들이 컨디션을 회복할 수 있도록 더욱 세밀하게 분석하고 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr