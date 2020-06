벤처기업協, 2020년 우수벤처기업 79개사 선정

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 안건준)는 11일 비상장 벤처기업을 대상으로 총 7개 부문에서 뛰어난 성과와 혁신성을 갖춘 79개 벤처기업을 '2020년 우수벤처기업'으로 최종 선정했다고 밝혔다.

올해로 5회를 맞은 우수벤처기업 선정은 대한민국 경제의 핵심주체인 우수 벤처기업의 성과를 공유하고, 선정기업의 성장을 집중 지원하고자 진행됐다. 비상장 벤처기업을 대상으로 신청을 받아 최근 3년 간의 경영성과를 토대로 혁신성과 성장성, 고용창출, 사회공헌활동 등을 종합적으로 심사했다.

벤처기업협회는 이번에 우수 벤처로 선정된 79개 기업이 어려운 경제 여건 속에서도 각 부문별로 우수한 성과와 혁신성을 달성했고, 신산업을 이끌 성장 가능성을 보여줬다고 설명했다. 먼저 '지속성장 분야'는 총 32개사가 선정됐으며 평균 매출 규모 136억, 매출증가율 154%, 경상이익증가율 408% 등의 성과를 보였다. 이중 최우수 벤처기업은 클레버(대표 정종홍)가 차지했다.

'일자리 분야'에선 총 22개사가 선정됐으며 평균 고용규모는 86.8명, 고용증가율은 64.1%였다. 최우수 벤처기업으로는 브랜디(대표 서정민)가 뽑혔다. '글로벌 분야'는 총 15개사로, 평균 수출 규모 64억원, 매출액 대비 수출 비중 56.4%, 수출 증가율은 70.5%의 성과를 보였다. 최우수 벤처기업으로는 이씨스(대표 김용범)가 선정됐다. 연구개발 분야는 총 16개사가 선정됐으며 평균 보유 지식재산권 29개, 매출액대비 연구개발비중은 21%를 나타냈다. 최우수 벤처기업은 '베렉스(대표 이남욱)'다.

'스타트업 분야'는 창업 3년 미만인 기업 중 혁신성과 성장잠재력을 고려해 총 7개사가 선정됐으며, 최우수 기업은 오토노머스에이투지(대표 한지영)로 결정됐다. '사회공헌 및 소셜벤처 분야'는 지속적인 사회공헌 활동과 혁신기술로 사회적 문제를 해결중인 벤처기업 4개사를 선정했다.

지역우수벤처는 올해 새롭게 신설된 분야로 수도권 지역 외 벤처기업으로서 혁신성과 성장성, 일자리 창출, 지역사회발전에 기여한 벤처기업 8개사가 선정됐다. 벤처기업협회의 각 지회에서 추천해 부산 2개사, 울산 2개사, 대구·경북 2개사, 전북 2개사가 최종 선정됐다.

김진형 벤처기업협회 상근부회장는 "작년 일본수출규제에 이어 올해 코로나19 등으로 벤처기업들이 매우 어려운 시기를 보내고 있다"며 "어려운 여건 속에서도 우수한 성과와 성장 잠재력을 보여준 벤처기업이 더욱 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr