홍콩보안법 여론수렴 절차 속도…"빠르면 한달 내 시행될수도"

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 시행을 위한 의견수렴 절차가 속도를 내고 있어 빠르면 한달 안에 홍콩보안법이 발효될 가능성이 열려 있다.

11일 글로벌타임스는 홍콩보안법 실행과 관련한 여론 흡수 작업이 속도를 내고 있다면서 지난달 28일 중국 전국인민대표대회(전인대) 회의에서 홍콩보안법 초안이 표결 처리된 이후 지금까지 중국 중앙 정부가 5차례 이상의 관련 포럼을 열고 공개 의렴수렴 절차를 밟았다고 보도했다.

전날에는 장융 전인대 상무위원회 법제위원회 부주임과 숭저 국무원 홍콩·마카오 사무국 부국장 등 2명의 홍콩 사무 관련 고위관계자와 80여명의 금융,지역사회, 법률 부문 전문가들이 참석한 가운데 홍콩 각계 여론을 수렴하기 위한 홍콩보안법 관련 포럼이 열렸다. 포럼에서는 홍콩보안법 사건을 전담할 특별법원을 세워야 한다는 의견이 나왔고 홍콩경무처가 국가안보 문제에 있어 대처 경험이 부족한 만큼 중국 본토 기관과 협력을 강화해야 한다는 의견도 나왔다.

홍콩보안법은 전인대 상무위원회의 세부 내용 확정을 거쳐야 하는데 당장 오는 18~20일 베이징에서 전인대 상무위원회 회의가 열릴 것으로 예고돼 있다. 통상적으로 전인대에서 통과된 법안이 발효되려면 전인대 상무위원회에서 최소 3차례 심의를 거쳐야 하고 그 과정이 최소 6개월이 걸리지만 홍콩보안법처럼 민감하고 정치적 부담이 큰 법안은 임시 회의를 열어서라도 조기에 발효될 가능성이 높다.

홍콩재출발대연맹의 케네디 웡 부비서장은 "홍콩보안법 관련 여론 수렴 회의가 빈번하게 열리고 있는 것을 감안할 때 법 제정은 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 전인대 상무위원회도 입법을 위한 임시회의를 열 가능성을 배제할 수 없다"며 "1개월 이내에 법이 만들어져 시행될 가능성이 있다"고 밝혔다.

한편 홍콩에서는 시위대 규모가 크게 축소되기는 했지만 여전히 홍콩보안법 제정에 맞선 투쟁이 준비 중이다. 오는 14일에는 홍콩보안법 반대를 위한 총파업 실시 여부를 묻는 투표가 시작된다. 200만 삼파(三罷) 노조연합전선은 14일 투표에 6만명 이상의 조합원이 참여해 60% 이상의 찬성표를 얻으면 3일 동안의 1단계 총파업을 벌이기로 했다.

