차명진 "이경전에 미안…김종인과 부화뇌동자들 고소할 것"

[아시아경제 이지은 기자] '세월호 막말' 논란으로 지난 총선 과정에서 제명당한 차명진 미래통합당 전 의원이 김종인 통합당 비상대책위원장을 고소하겠다고 밝혔다.

차 전 의원은 11일 페이스북에서 "그는 선대위원장을 하면서 진실을 말한 나에 대해 자기 권한에도 없는 제명을 기정사실화해서 사전 선거에서 나에게 심각한 표의 손상을 초래했다"며 이같이 말했다.

차 전 의원은 여의도연구원장으로 내정됐다 자신의 발언을 지지했다는 이유로 내정이 취소된 이경전 경희대 교수에 대해서는 "미안하다. 아니, 오히려 축하드린다"며 "까마귀 노는 곳에 백로가 가면 상처만 받는다"고 밝혔다.

그는 "협잡군 투성이인 그곳에 들어가서 평생동안 쌓아온 양심적 지식인으로서의 경력에 흠집을 내지 않게 됐으니 다행"이라며 "이 교수가 프로그램한 인공지능(AI)이 공천심사를 한다고 했을 때 그들 중 몇명이나 살아 남을까. 이 교수를 자르라고 난리친 자들은 그게 두려웠을 것"이라고 말했다.

차 전 의원은 "나도 더 이상 못참겠다. 진짜 진짜 통합당과 결별"이라며 "지금까지 그곳에 남아있는 과거 동지들을 생각해서 눈 딱감은 게 한두번이 아니지만 이제부터는 국물도 없다. 좌파 뿐만 아니라 가짜 보수도 국민의 적"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr