[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창녕에서 9살 딸을 학대한 계부와 친모가 나머지 자녀에 대한 분리 조치를 집행하는 과정에서 자해를 시도했다.

11일 경남경찰청에 따르면, 창녕 아동 학대 계부 B(35) 씨와 친모 C(27) 씨가 전날 의붓동생 3명에 대해 임시 보호 명령 결정이 내려지자 자신의 주거지에서 신체 일부를 자해하며 4층 높이에서 투신을 시도했다.

이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

법원과 경찰 등은 비상상태에 대비해 소방당국 등 20여 명과 함께 이들 집을 방문, 신속해 대처해 큰 피해는 발생하지 않았다.

경찰은 이들의 추가적인 자해, 자살 시도가 있을 수 있다고 판단해 응급 입원 조처했다.

경찰은 오늘로 예정된 이들의 조사가 쉽지 않을 것 같다고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr