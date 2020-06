"脫일본 원천기술 中企상생에서 찾는다" SKT, 보안특화폰 어떻게 나왔나

SK텔레콤, 비트리 '대중소 상생' 합작품

양자보안 세계최초 적용 '보안특화폰' 내놔

2016년부터 개발...脫일본 쾌거

[아시아경제 구채은 기자] "양자보안폰 100만번 테스트, 그 뒤에 SK텔레콤이 있었다.

"반도체 설계 기업과의 상생이 절실했다. 강소기업 비트리가 합류하면서 개발에 속도가 붙었다."(엄상윤 IDQ 한국 지사장(SK텔레콤 자회사))

"개발 과정이 A부터 Z까지 쉬운게 없었지만 SK텔레콤의 협력 덕분에 최적의 환경에서 양자보안 기술을 개발할 수 있었다." (김희걸 비트걸 부사장)

11일 경기도 성남시 분당 소재 비트리 본사에서 열린 '갤럭시A퀀텀 양자보안(QRNG) 개발 기자간담회'에서 엄상윤 IDQ 지사장과 김희걸 비트걸 부사장(CTO)은 서로를 치켜세웠다. 현존하는 기술 가운데 가장 안전하다고 평가받는 양자보안기술을 세계 최초로 스마트폰에 적용한 '기술적 쾌거'가 대ㆍ중소기업의 합작품이라는 의미는 그만큼 컸기 때문이다. 지난달 22일 출시된 '갤럭시A 퀀텀'은 SK텔레콤이 투자를 맡고 비트리는 반도체 설계를 책임졌다. 2018년 SK텔레콤이 700억원을 들여 인수한 IDQ는 원천기술을 개발했다.

◆ 2016년 보안특화폰 개발 시작 = SK텔레콤과 비트리의 만남은 2016년으로 거슬러올라간다. 당시 SK텔레콤 양자연구소는 양자보안기술을 적용해 세계에서 가장 안전한 스마트폰을 개발하려는 계획을 세웠다. 각종 금융 데이터와 연락처, 사진, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 민감한 개인정보를 해킹으로부터 지킬 수 있는 '보안특화폰'을 만들기로 한 것이다. 문제는 양자보안기술 칩의 크기였다. 스마트 폰에 탑재하려면 반도체 칩셋 수준의 기술 집약이 필요했다. SK텔레콤은 반도체 설계 강소기업인 비트리를 만나 이렇게 제안했다. "귀사의 반도체 설계 능력과 양자보안기술을 합쳐 혁신적인 보안특화폰을 개발합시다."

비트리는 SK텔레콤의 제안을 흔쾌히 받아들였다. 그로부터 4년 뒤 가로ㆍ세로 2.5mm의 초소형 칩셋이 나오기까지 비트리는 100만번의 테스트와 설계 변경을 반복했다. 김희걸 부사장은 "양자보안 칩셋에는 이미지 센서, 전력 어답터 등 수많은 정밀 부품이 들어간다"면서 "크기를 줄일 때마다 모든 부품의 설계를 다시 해야 했는데 그때마다 SK텔레콤의 지원이 큰 힘이 됐다"고 말했다.

◆ 대중소 협력으로 '탈일본' 쾌거 = SK텔레콤과 비트리의 양자보안 협력은 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업의 '탈(脫) 일본'이라는 점에서도 의미가 크다. 일본이 주도했던 반도체 부품 분야에서 대ㆍ중소기업간 상생의 기술 협력으로 세계적인 경쟁력을 확보했기 때문이다.

갤럭시A 퀀텀은 기술적 명분 뿐 아니라 실리도 챙기는 분위기다. 올 4월 양산 절차에 돌입한 갤럭시 A퀀텀은 지난달 15일부터 20일까지 예약판매를 진행했는데 판매량이 갤럭시A80의 3배, 갤럭시A51의 5배가 넘을 정도로 초반 인기를 끌고 있다. 잇따르는 스마트폰 해킹 사고와 금융 정보 유출 사건에 대한 소비자들의 관심이 그만큼 높아진 결과다.

SK텔레콤은 5G 시대를 맞아 더 많은 분야의 글로벌 기업들이 보안 기술을 필요로 할 것으로 내다보고 관련 사업을 확대해 나갈 예정이다. 차세대 보안 기능에 대한 수요가 높은 자동차 전장, 클라우드 산업 분야에 사용되는 반도체에도 양자보안 칩셋을 탑재해 성능을 고도화한다는 구상이다. 엄상윤 지사장은 "글로벌 스마트폰, 사물인터넷(IoT), 자율주행 기업에 공급하는 사업을 추진 중이며 일부 가시화하고 있다"고 밝혔다. 김동우 SK텔레콤 퀀텀성장추진팀장은 "글로벌 스마트폰 제조사에 양자보안 칩셋을 공급하는 등 양자보안 스마트폰 라인업을 늘려 나갈 계획"이라고 말했다.

성남 = 구채은 기자 faktum@asiae.co.kr