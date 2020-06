기아차 소하리공장서 코로나19 확진자 발생…11일 휴업

전 공장 방역 후 11일 휴업키로

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차 소하리공장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다. 기아차는 전 공장에 대해 방역을 완료하고 11일 소하리 1,2공장을 임시 휴업키로 했다.

11일 기아차에 따르면 경기도 광명에 위치한 소하리공장 PDI센터 직원 1명이 전날 코로나19 확진 판정을 받았다. PDI센터는 소하리 공장에서 생산한 차량을 최종 검수하는 곳으로, 차량을 만드는 1·2공장과는 별도 건물에 위치해 있다. 해당 직원은 지난 8~10일 휴가였다.

기아차는 확진자 발생 이후 방역당국의 지침에 따라 PDI센터 가동을 중단하고 정밀 방역을 실시했다. 또 소하리 전 공장에 대해서도 방역을 진행했다.

기아차는 일단 이날 하루 소하리 공장 문을 닫는다. 소하리 1공장과 2공장은 코로나19 사태로 수출이 줄어들면서 지난 8~9일, 8~10일에도 각각 휴업했다.

기아차 관계자는 "임직원의 건강을 최우선에 두고 필요한 모든 조치를 신속하게 실행하고 있다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr