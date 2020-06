진안군, 제1차 걷기대회…‘무념 무상의 힐링시간을 가져봐요~’

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 2020년 제1차 진안군민 걷기 대회가 10일 진안군청 광장에서 열렸다.

진안군체육회(회장 정봉운)가 주최·주관한 이날 행사는 코로나19로 인해 위축된 신체활동에 활력을 불어넣고 걷기를 통해 건강하고 밝은 사회 분위기 조성을 위해 전춘성 군수 등 300여명이 참여한 가운데 진행됐다.

이들은 진안군청 광장에서 마이산명인명품관 입구까지 약 3km 구간 걷기 코스를 따라 상쾌한 아침을 만끽했다. 완주한 참가자 전원에게는 진안고원 행복상품권(5000원)도 지급됐다.

특히, 코로나19의 확산 방지를 위해 참가자 전원 마스크를 착용하고 대회 참가 전 체온점검과 손 소독을 실시하는 등 생활 속 거리두기 및 방역을 철저히 준수하며 진행됐다.

한편, 진안군청 문화체육과 직원들은 걷기 대회 참가자를 대상으로 홍삼사탕과 홍삼젤리를 배부하면서, 올 가을 열리는 진안홍삼축제 홍보활동도 펼쳤다.

전 군수는 “코로나19로 잃어버린 일상과 움츠렸던 마음을 모두 떨쳐내고 행복 충만, 힐링 가득한 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr