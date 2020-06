[포토]동양산업개발, 서울 강서구에 장학기금 1억원 기탁

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 10일 오전 11시 동양산업개발(대표 고순길)이 지역 인재 양성을 위해 써달라며 (재)강서구장학회에 장학기금 1억 원을 기탁했다고 밝혔다.

구청장실에서 진행된 이날 기탁식에는 노현송 구청장, 고순길 동양산업개발 대표, 송진수 강서구장학회 이사장 등이 참석했다.

동양산업개발(대표 고순길)의 장학기금 기탁은 이번이 처음이 아니다.

지난해 장학기금 8000여만 원을 기탁한 데 이어 올해도 1억 원을 기탁하며 지역 인재 양성에 힘을 보탰다.

노현송 구청장은 “어려운 여건 속에서 학업에 정진하는 학생들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “코로나19 여파에도 불구하고 올해도 어김없이 지역 인재 양성을 위해 장학기금을 흔쾌히 기탁해 주신 동양산업개발에 감사드린다”고 말했다.

2010년 창립한 동양산업개발은 ‘동양하우징’, ‘SJ라벨라’ 브랜드명을 사용, 도시형생활주택과 오피스텔, 상가 등을 시공부터 분양까지 원스톱으로 진행하는 전문기업이다.

