[아시아경제 조성필 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 2,200 등락률 +1.85% 거래량 503,314 전일가 118,600 2020.06.10 15:30 장마감 close 은 865억2000만원 규모의 신규 시설 투자를 결정했다고 10일 공시했다.

자기자본대비 23.37%에 해당하며 투자기간은 2022년 5월31일까지다.

에코프로비엠 측은 "전기자동차(EV) 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 공급 물량 확대를 위한 투자 결정"이라고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr