'코로나 확진자'나온 삼성 수원사업장 연구동 12일까지 폐쇄

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시 영통구 매탄동 삼성전자 수원사업장의 한 연구동에서 여성 미화원이 코로나19 확진 판정을 받아 오는 12일까지 건물이 폐쇄된다. 이 연구동에서 일하는 직원 등 1200여명은 재택근무에 들어갔다.

10일 삼성전자와 수원시에 따르면 수원 72번 확진자인 50대 여성 A씨가 수원사업장 내 스마트 제조동에서 청소업무를 담당하는 용역업체 직원으로 확인됐다.

A씨는 9일 아들(수원 70번 환자)이 확진됐다는 소식을 듣고 퇴근 전 삼성전자에 이런 사실을 알렸고, 삼성전자는 곧바로 이 여성이 일하는 2층짜리 스마트제조동을 폐쇄했다.

또 이 곳에서 일하는 연구인력 1000여명과 연구동을 방문한 200여명 등 1200여명에게 재택근무를 하도록 했다.

스마트연구동 1층은 10일까지 폐쇄되고, 2층은 오는 12일까지 폐쇄될 예정이다.

A씨는 9일 퇴근 후 영통구보건소 선별진료소에서 검체 채취를 받은 뒤 10일 오전 확진됐다. 남편(수원 73번 환자)도 같은 날 확진판정을 받았다.

수원시는 A씨에 대한 역학조사를 벌여 삼성전자 사업장 내 밀접 접촉자를 분류한 뒤 검체검사를 할 예정이다.

현재 1200여명 가운데 230여명이 검사를 받은 것으로 알려졌다.

앞서 이 여성과 함께 일하는 청소용역업체 직원 9명은 전날 검사에서 음성판정을 받았다.

삼성전자 관계자는 "사업장 내에서는 모든 사람이 마스크를 착용하고, 사내 식당에서도 거리두기를 하는 등 방역수칙을 철저히 지켜왔으며, 확진 여성도 마스크를 착용한 것으로 알고 있다"면서 "감염 확산이 일어나지 않도록 최대한 신속하게 대응하고 있다"고 설명했다.

