민주당 광주시당 “시민과 함께 민주주의 발전 향할 것”

‘6·10민주항쟁’ 33주년 성명 발표

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 6·10 민주항쟁 33주년을 맞아 “시민과 함께 민주주의 발전을 향해 나아갈 것”이라고 밝혔다.

민주당 광주시당은 10일 성명서를 통해 “6·10 민주항쟁 서른세 돌을 맞아 독재에 맞서 민주주의를 위해 헌신한 희생자와 유공자 여러분께 고개 숙여 감사와 존경의 마음을 전한다”고 말했다.

이어 “‘6·10 민주항쟁’ 이후 삼십여 년이 지났지만 민주주의를 향한 국민의 뜨거운 마음은 우리의 가슴속에서 여전히 살아 숨 쉬고 있다”며 “이제 우리는 ‘6·10 민주항쟁’의 정신으로 이뤄낸 제도의 민주주의를 발판으로 더욱 발전된 민주주의로 향해 가야 한다”고 강조했다.

이어 “소외된 이웃이 없는지 살피고, 사회적 약자를 배려하며 민주주의가 더불어 사는 우리 삶에 녹아들 수 있도록 해야 한다”면서 “민주당 광주시당은 오늘의 민주주의가 국민의 힘으로 지켜낸 것임을 기억하고, 어떠한 위기도 국민과 함께 이겨낼 수 있다는 것을 확신한다”고 밝혔다.

그러면서 “오늘의 코로나19 위기 또한 현명한 국민의 힘으로 슬기롭게 극복할 것이며, 이 길에 늘 국민과 함께 할 것을 다짐한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr