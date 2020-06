검찰, 대구시청·경북도청·영남대 압수수색 … 새마을포럼 수사 본격화

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지검 형사2부(양재혁 부장검사)는 10일 대구시 자치행정과, 경북도 새마을봉사과, 영남대 등을 전격 압수수색했다.

압수수색은 지난해 8월 영남대가 최모 교수(전 부총장)의 글로벌 새마을포럼 보조금 배임 의혹으로 고발한 사안과 관련돼 있는 것으로 전해졌다.

검찰은 2015∼2016년 경북도와 대구시가 새마을포럼과 관련해 영남대에 지원한 보조금 관련 서류를 확보한 것으로 알려졌다.

대구지검 관계자는 "압수수색과 관련해 확인하거나 답해 줄 내용이 없다"고 했다. 검찰의 조사를 받고 있는 최 교수는 박근혜 전 대통령 재임 때 '그림자 실세'로 꼽히던 인물이다.

앞서 영남대 교수와 대구참여연대 등 지역 시민단체들은 지난해 8월 최모 교수를 배임 등 혐의로 고발했다. 2015년 9월 경주에서 열린 '글로벌 새마을포럼'과 관련, 경북도가 포럼 주최 측에 지급한 보조금 1억5000만원의 정산 과정에서 최 교수가 부정한 일을 저지렀다는 게 고발 측의 주장이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr