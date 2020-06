창원시, 무급휴직 노동자에 8억3000여만원 2차 지원 실시

4월 무급휴직자 및 1차 사업 미신청자 등 1500명 최종 선정



[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 신종코로나바이러스(코로나19)의 장기화로 어려움을 겪고 있는 50인 미만 사업장에서 근무하는 무급휴직 노동자의 생활 안정을 위해 2차 접수를 진행한 결과 1500명에게 8억3300만 원을 지원한다고 10일 밝혔다.

이번 2차 사업 대상은 4월 1일~30일까지 기간 중 5일 이상 무급휴직한 노동자와 1차 접수 시기를 놓친 노동자로, 지난 5월 4일~15일까지 신청 기간 동안 1545명이 접수했다. 이 중 심의를 통과한 1500명이 최종 선정됐으며, 지원액은 월 50만원으로 3·4월분을 함께 신청한 경우에는 100만원을 지원받는다.

지원금은 접수 순서대로 차례로 지급된다. 먼저 10일 1081명에게 6억800만원이 지급됐으며, 미지급된 419명에 대해서는 6월 중순 이후 국비가 교부되는 대로 조속히 지급할 예정이다.

시는 ‘코로나19 지역 고용대응 특별지원사업’의 목적으로 50인 미만 사업장 무급휴직 노동자 지원사업을 2차에 걸쳐 진행, 최종 3412명에게 17억8900만원의 생계비를 지급했다. 애초 국비로만 편성됐지만, 더 많은 무급휴직 노동자들의 생계와 사업장의 고용안정을 지원하기 위해 시비 10억원이 추가 투입됐다.

허성무 창원시장은 “이번 생계비 지원이 경제적 어려움을 겪고 있는 노동자들의 생활 안정에 적게나마 도움이 되기를 바라며 앞으로 사각지대 없는 다양한 정책 시행을 위하여 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 무급휴직노동자 지원사업에 신청하지 못한 대상자는 고용노동부가 6월 1일부터 ‘코로나19 긴급 고용안정지원금’ 사업을 시행하고 있으며, 고용노동부 홈페이지 및 전담 콜센터를 통해 자격 요건 등 상담이 가능하다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr