경북도, 6600억 들여 모든 시·군 노후상수도 정비한다

2024년까지 23개 전 시·군 상수도관 계층분할 관리

구미·고령, 환경부 '노후상수도정비사업' 공모 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 환경부 주관 공모사업인 '2020년도 노후상수도 정비 사업'의 상수관망 분야에 구미시와 고령군이 최종 선정돼 올해부터 2024년까지 5년간 사업비 320억원(국비 160억원)을 확보했다고 9일 밝혔다.

환경부는 지난해 인천시 적수(붉은 물)사고로 대두된 국민적 수돗물 불신문제를 2024년까지 해결한다는 목표를 수립, 올해 초 전국 지자체를 대상으로 노후상수도 정비 국비지원 사업대상을 공모했다. 이후 신청 지자체 37곳 가운데 노후도, 시급성, 사후 유지관리 체계, 사업 추진의지 등 평가 절차를 거쳐 최종 9곳(구미시·고령군·인천 강화군·춘천시·고양시·동두천시·수원시·대구 달성군·정읍시)을 선정했다.

'노후상수도 정비 사업'은 복잡한 상수도관을 계층별로 분할 관리하는 블록시스템 구축, 누수탐사, 노후상수관 교체, 유지관리시스템 구축 등 신기술을 적용한 지방상수도 현대화 사업이다.

경북도에서는 2017년부터 2024년까지 사업 완료를 목표로 총사업비 6618억원(국비 3970억원)을 확보해 노후상수도 정비 사업을 추진 중이다. 여기에 더해 이번 공모사업에 구미·고령지역이 추가 선정됨에 따라 경북도는 23개 전 시군에 걸쳐 노후 상수도 정비 사업을 추진할 수 있게 됐다.

최대진 경북도 환경산림자원국장은 "지방자치단체가 직접 운영하는 지방상수도는 생산원가보다 낮은 수도요금과 지자체의 재정적 부담 등으로 효율적인 시설개량 및 유지보수가 어려운 실정"이라며 "이번 사업을 통해 수돗물의 수질 문제를 근본적으로 개선할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr