부산시와 교육청, 코로나19 극복 공동선언

9일 2020년도 상반기 교육행정협의회 ‥ 공동대응 체계 구축키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청과 부산시는 9일 ‘코로나19 위기 극복을 위한 공동 선언’을 했다.

전면 등교수업에 따른 학부모와 학생들의 불안감을 덜어주고 학생의 안전한 교육환경을 조성하겠다는 의지를 밝힌 것이다.

두 기관은 이날 오후 2시 시교육청 별관 4층 전략회의실에서 부산시의회의 박승환 기획행정위원회 위원장과 김광모 교육위원회 위원장 등이 참석한 가운데 ‘2020년도 상반기 교육행정협의회’를 열고 이 같은 선언문을 채택했다.

양측은 공동 선언을 통해 첫째, 코로나19 공동대응 체계를 구축하기 위해 적극 노력하기로 했다. 구체적으로는 코로나19에 체계적으로 대응하기 위한 매뉴얼을 만들고 상시 협의체를 구성·운영하기로 했다.

또 감염병 환자 등 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 학교와 보건소 간 핫라인을 구축하고, 학생과 교직원의 코로나19 관련 정보를 신속하게 공유하기로 했다.

둘째, 포스트 코로나 사업 발굴 등 공동 대응을 통해 새롭게 변화하는 교육협력 체계를 구축하는 데 적극 노력하기로 했다.

두 기관은 또 주요 안건에 대해 상호 협력 방안을 논의했다.

시 교육청은 부산시에 놀이터 환경개선을 위한 교육협력, 스쿨존 내 통학로 안전 확보를 위한 협업 등을 요청했다.

시는 교육청에 대해 국가환경체험교육관 조성, 신중년 생생(生生)종합타운 조성 등의 협조를 요청했다.

교육행정협의회는 시교육청과 부산시가 교육격차 해소, 교육사업 지원 등 부산교육과 지역 현안을 효율적으로 해결하기 위해 연 2회 개최하는 회의다.

김석준 시 교육감은 “모든 학교가 등교수업을 시작한 시점에 코로나19에 대해 협의를 하게 돼 의미가 있다”면서 “부산에서 가장 먼저 코로나19를 종식할 수 있도록 함께 노력하는 등 ‘아이 키우기 좋은 부산’을 만들어 가자”고 말했다.

변성완 부산시장 권한대행은 “오늘 공동 선언은 경계 없는 협력을 통해 코로나19를 극복하자는 뜻”이라며 “앞으로 더 이상의 코로나 확진자가 나오지 않도록 함께 노력해 나가자”고 화답했다.

