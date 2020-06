[포토]노현송 강서구청장, 강화된 생활속 거리두기 준수 및 주민홍보 철저 지시

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 9일 오전 9시10분 구청장실에서 부구청장과 국장, 소관 부서장들이 참석한 가운데 ‘코로나19 대책회의’를 가졌다.

노현송 구청장은 인천 개척교회와 쿠팡 물류센터 관련 확진자가 주춤하자 양천구 탁구장과 관악구 리치웨이 관련 확진자가 증가하고 있고, 특히 “마곡동 SJ투자회사 콜센터로 인해 여러 명의 확진자가 발생하고 있어 지역사회로의 확산이 우려된다“며 ”보다 더 강력한 생활속 거리두기가 필요하다“고 강조했다.

또 “직원들이 솔선하여 강화된 생활속 거리두기 실천에 앞장서야 한다”며 “주민들이 불안해하지 않도록 방역도 신경 써야 한다”고 말했다.

아울러 노현송 구청장은 “구민들께도 마스크 착용 등 개인위생을 철저하게 지켜줄 것”과 “소규모 모임 등도 자제, 코로나19가 지역사회로 확산되지 않도록 적극 협조해줄 것”도 당부했다.

구는 매일 1~3명씩 확진자가 늘어나고 있는 추세라 자칫 직장 내 단체감염으로 번질까 우려돼 코로나19 예방수칙을 철저하게 준수하도록 홍보를 강화하고 있다.

또 많은 대중이 이용하는 집단급식시설과 음식점 등을 대상으로 코로나19 뿐 아니라 식중독 등 다양한 감염병을 예방하려고 ‘여러 명이 함께 먹을 수 있는 반찬 등을 개인 식기에 각자 음식을 덜어서 먹을 수 있게 식기(접시)를 별도로 제공’하도록 적극 홍보할 계획이다.

