안승남 구리시장 "잠자는 친목·동호회비, 회원 재난지원금으로 주자"

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 안승남 구리시장이 친목회나 동호회 등 단체 통장에서 잠자는 회비를 회원들에게 재난지원금으로 나눠주자는 제안을 내놨다.

안 시장은 9일 코로나19로 각종 행사나 모임이 취소돼 사용하지 못하고 쌓아둔 회비 등을 회원들에게 나눠주면 그 돈이 지역경제 활성화에 곧바로 사용될 수 있다며 이 같은 제안을 했다.

안 시장의 재난지원금 활용 제안은 관내 NGO 환경청소년단이 최근 회원 23명에게 1인당 6만원을 재난지원금으로 나눠준 데서 아이디어를 얻은 것으로 알려졌다.

구리시는 이에 따라 우선 공무원이 속한 친목 단체나 모임에서 회비 등을 사용하도록 권장하고, 나아가 이를 시민 운동으로 확산할 계획이다.

안 시장은 "민간단체가 배당한 회비를 지역 화폐에 충전해 골목 상권이나 전통시장에서 사용하면 지역경제 선순환 구조가 조성될 것"이라며 "공무원의 힘 만으로는 한계가 있는 만큼 민간단체도 적극 동참해 달라"고 당부했다.

