[아시아경제 김흥순 기자] 대명스테이션의 라이프케어 브랜드 '대명아임레디'는 소노호텔&리조트 예약과 투숙 시 고급와인을 무료로 증정하는 이벤트를 한다고 9일 밝혔다.

대명아임레디 회원이 소노호텔&리조트의 ▲쏠비치 삼척 ▲쏠비치 양양 ▲쏠비치 진도 ▲소노캄 거제 ▲소노벨 변산에 예약한 뒤 투숙하면 고급 레드와인 1병을 제공하는 것이다. 오는 16일까지 해당시설을 예약하고 21일부터 7월8일 투숙한 고객들을 대상으로 한다.

예약은 대명아임레디 홈페이지 '리조트 예약'에서 하면 된다. 자세한 사항은 대명아임레디 홈페이지 이벤트 페이지를 참고하면 된다.

