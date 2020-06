광주은행 ‘자녀 초등 입학기 10시 출근제’ 눈길

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)이 정부가 시행하는 ‘초등학교 1학년 입학기 부모 10시 출근제’에 매년 적극 동참하고 있어 눈길을 끌고 있다.

‘코로나19’의 전국적 확산으로 초·중·고교의 개학이 연기된 가운데 지난달 27일 초등학교 1학년 개학이 시작됐다.

이에 광주은행은 자녀에게 가장 손이 많이 가는 초등학교 입학 시기에 자녀돌봄 공백을 최소화하기 위해 지난달 27일부터 한 달간 ‘자녀돌봄 10시 출근제’를 본격 시행해 올해 89명(2019년도 74명)의 직원이 제도를 이용하고 있다.

이로 인해 대상 직원들은 오전 10시로 출근시간이 순연 실시되고, 근로시간은 단축되지만 그로인해 임금 및 승진 등의 불이익은 발생되지 않도록 했다.

김인수 광주은행 인사지원부장은 “육아는 부모뿐만 아니라 국가가 앞장서고 기업·사회에서 함께 돌봐야 한다는 인식으로 정부 정책에 적극 동참하게 됐다”며 “이와 같은 복지제도를 지속적으로 실시하여 일과 가정에서 진정한 워라밸이 잘 정착될 수 있도록 적극 독려할 방침이다”고 말했다.

