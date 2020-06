6월 9일 코스닥, 0.78p 오른 753.82 마감(0.10%↑)

2020년 06월 09일 코스닥 지수는 0.78p (0.10%) 상승한 753.82로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 9,750 전일대비 2,250 등락률 +30.00% 거래량 1,605,147 전일가 7,500 2020.06.09 15:30 장중 close , 아미노로직스 아미노로직스 074430 | 코스닥 증권정보 현재가 2,180 전일대비 500 등락률 +29.76% 거래량 3,781,522 전일가 1,680 2020.06.09 15:18 장중 close , 젬백스링크 젬백스링크 064800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,615 전일대비 370 등락률 +29.72% 거래량 77,336,426 전일가 1,245 2020.06.09 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 서울바이오시스 서울바이오시스 092190 | 코스닥 증권정보 현재가 17,900 전일대비 2,100 등락률 -10.50% 거래량 3,391,258 전일가 20,000 2020.06.09 15:30 장중 close , 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 1,350 등락률 -6.59% 거래량 206,508 전일가 20,500 2020.06.09 15:30 장중 close , 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 105,000 전일대비 8,600 등락률 -7.57% 거래량 363,964 전일가 113,600 2020.06.09 15:30 장중 close 입니다.

