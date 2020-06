故 이한열 열사 추모식 참석한 민갑룡 경찰청장…"참회합니다"

[아시아경제 이관주 기자] 민갑룡 경찰청장이 9일 오후 서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스에서 열린 고(故) 이한열 열사 33주기 추모식에 참석해 이한열 열사 어머니 배은심 여사에게 사과했다.

정복 차림으로 추모식에 참석한 민 청장은 내빈들에게 인사한 뒤 배 여사에게 찾아가 "너무 늦었습니다. 저희도 참회합니다"라고 말했다.

민 청장은 또 "죄스러움을 뭐라 말로 표현할 수 없다"며 "어머니께서 이렇게 마음을 풀어 주시니 저희가 마음 깊이 새겨 더 성찰하면서 좋은 경찰이 되겠다"고 사죄했다.

경찰청장이 이한열 열사 유족을 직접 만나 사과한 것은 이번이 처음이다. 앞서 2017년 6월 경찰개혁위원회 발족식 자리에서 이철성 전 경찰청장이 1987년 남영동 대공분실에서 고문을 받가 숨진 박종철 열사와 함께 이한열 열사를 언급하며 사과한 바는 있다.

