정부, 'K-방역' 역학조사·격리자 관리 경험 공유…5차 웹세미나 개최

국제 방역협력 총괄TF 주관

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 10일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 'K-방역'정책과 기술을 전세계에 공유하기 위한 5차 웹세미나를 연다. 정부는 이번 5차 세미나에서 한국의 역학조사와 격리자 관리 경험을 공유할 계획이다.

국제 방역협력 총괄TF 주관으로 지난 5월부터 개최되고 있는 K-방역 웹세미나는 보건복지부, 외교부 등 12개 정부 부처와 한국보건산업진흥원, 국제보건의료재단, 한국국제협력단 등 6개 유관기관이 협업해 개최되고 있다.

5차를 맞은 이번 세미나는 보건복지부 주관으로 ‘역학조사 및 격리자 관리’ 경험을 나누는 자리로 마련되며 지역 보건소, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 경찰청이 참여한다. 앞서 1~3차 K-방역 웹세미나는 개발도상국 등 대상 국가에 맞춰 ‘방역정책 전반’을 주제로 구성됐다. 4차 웹세미나부터는 출입국ㆍ검역, 역학조사, 경제정책 등 정부의 주제별 대응 경험을 공유하고 있다.

다양한 언어권 보건의료 관계자의 참여를 독려하기 위해 영어와 러시아어, 프랑스어 동시 통역이 제공되며 전 세계 어디에서라도 웹사이트(www.medicalkoreawebinar.or.kr)에 접속해 실시간으로 참여할 수 있다.

이번 웹세미나는 ▲지역사회에서의 코로나19 접촉자 조사(박건희 안산시 상록수보건소장), ▲과학기술과 정보통신기술(ICT)을 활용한 코로나19 대응(이충원 과학기술정보통신부 국제협력총괄담당관), ▲자가격리자 관리(신일철 행정안전부 중앙재난안전대책본부 자가격리지원운영팀장), ▲경찰 방역협력(서범규 경찰청 치안상황관리관)에 대한 발표로 구성된다.

그간 국제사회 문의가 많았던 부문을 주제로 삼아 다자간 협력 수요를 충족하면서도 정보통신기술 활용 방식과 같은 한국의 코로나19 대응 특징을 자세히 알리는 계기가 될 전망이다.

한편 정부가 지난 5월부터 대상 권역 및 시차를 달리하여 네 차례에 걸쳐 웹세미나를 개최한 결과, 총 110여개 국가에서 누적 2,200여 명이 참여하는 등 국제사회의 꾸준한 관심이 이어지고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr